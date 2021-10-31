طلاق خالد وشهيرة في الحلقة الأولى من مسلسل «ورا كل باب» حكاية 90 دقيقة

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع أحداث الحلقة الأولى من حدوتة «90 دقيقة» إحدى حكايات مسلسل «ورا كل باب»، التي تم عرضها مساء أمس، إذ تعد الحكاية بداية عودة نضال الشافعي بعد أزمته الصحية الأخيرة، كما شهدت عودة الفنانة القديرة ميمي جمال إلى الفن مرة أخرى بعد قرار اعتزالها.

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل ورا كل باب 90 دقيقة

وكانت الحلقة الأولى من مسلسل ورا كل باب حكاية 90 دقيقة، تعريفية بأبطال الحكاية وأحداثها، كما شهدت أيضًا بداية المشاكل بين «خالد» نضال الشافعي، وشهيرة دنيا عبد العزيز وانفصالها عنه، والإقامة برفقة والدتها ميمي جمال وأخيها هشام إسماعيل.

السوشال ميديا تدمر علاقة خالد وشهيرة

كما سلطت الحلقة الضوء على تأثير السوشيال ميديا على حياة الأشخاص، وكيف يمكن أن تدمر حياة البعض وعلاقاته بغيره، حيث ساءت العلاقة أكثر بين خالد وشهيرة بسبب السوشيال ميديا والمشاركات عليها.

وقامت شهيرة بالكذب على ابنتها بإخبارها أن والدها مسافر خارج البلد حتى لا تطلب رؤيته كثيرًا، وعندما علمت الطفلة بكذب والدتها انهارت وساءت حالتها النفسية.

طلاق خالد وشهيرة

حاول «خالد» العودة إلى زوجته من أجل طفلته ولكنها رفضت، وعندما علم بانهيار ابنته اختفى حتى قام مديره في العمل بفصله، وفي نهاية الحلقة أرسل أوراق الطلاق إلى شهيرة لتوقع عليها.

أبطال حكاية 90 دقيقة

ورا كل باب حكاية 90 دقيقة، تدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، وهي من بطولة نضال الشافعي، دنيا عبد العزيز، هشام إسماعيل، ميمي جمال، أحمد حلاوة، عفاف رشاد، وغيرهم من الفنانين، تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح.

موعد عرض حكاية 90 دقيقة والقنوات الناقلة

تعرض حكاية 90 دقيقة من مسلسل ورا كل باب يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة 9 مساءً على شاشة قناة الحياة، على أن تعرض الحلقة الثانية من المسلسل مساء اليوم الأحد الساعة 9.