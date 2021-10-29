موعد عرض مسلسل «ورا كل باب» حكاية 90 دقيقة.. والقناة الناقلة

تعرض قناة الحياة الفضائية، غدًا السبت، أولى حلقات مسلسل «ورا كل باب»، حكاية «90 دقيقة»، بطولة الفنان نضال الشافعي، وميمي جمال، وأحمد رفعت، ودنيا عبد العزيز، وعفاف رشاد، أحمد حلاوة، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح، التي تعد العمل الأول له بعد تخطيه أزمته الصحية الأخيرة.

موعد عرض حكاية 90 دقيقة

وتعرض حكاية «90 دقيقة» من مسلسل ورا كل باب يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الـ9 مساءً عبر قناة الحياة.

أحداث حكاية 90 دقيقة

تدور أحداث الحكاية حول نضال الشافعي، ودنيا عبد العزيز الذين يجسدان زوجين تحدث بينهما العديد من المشاكل فينفصلا، ويحاول أهلهما الإصلاح بينهما، في إطار تشويقي كوميدي.

حكايات مسلسل ورا كل باب الجزء الثاني

وتعد حكاية 90 يوم هي الحكاية الثامنة من حكايات مسلسل ورا كل باب، حيث عرضت حكايات «في عشق البنات» بطولة ميرنا نور الدين، وحكاية «كدبة كبيرة» بطولة أحمد زاهر وهنادي مهني، وكذلك حكاية «عائلة جيجى» بطولة نادين، إسلام جمال، وحكاية «رق الحبيب» بطولة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم.

بالإضافة إلى حكاية «قلب مفتوح» بطولة كمال أبو رية وفيدرا، وحكاية «ماريونت» بطولة محمود عبد المغنى ودينا فؤاد وميرنا نور الدين وحكاية «هدف نبيل» بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي.

حكاية لحظة ضعف

كما عرضت منذ أيام حكاية «لحظة ضعف» محققة نجاحًا كبيرًا، وهي بطولة خالد سرحان، تامر مجدي، رشا المهدي، حنان يوسف، وغيرهم من الفنانين الشباب، سيناريو وحوار محمد ذو الفقار إخراج منال الصيفي، إنتاج شركة سينرجي.

بداية تصوير حكاية سكر مر

يذكر أن أبطال حكاية سكر مر وهي الحكاية الأخيرة من المسلسل بدأ أبطاله تصوير مشاهدهم منذ الأربعاء الماضي، وهي من بطولة منة فضالي، ومراد مكرم، ومحمد علي رزق، وأحمد حلاوة، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج محمد عبد السلام.