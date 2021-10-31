أبرز الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تقلبات حالة الطقس ودعت الهيئة إلى اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة خلال هذه الأيام.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية من اليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر حتى الجمعة.

أبرز أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية حتى نهاية الأسبوع

وفيما يلي أبرز أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال ووسط الدلتا «السلوم - مطروح - البحيرة - كفر الشيخ - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد» على فترات متقطعة 50-60% تقريباً.

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة 50% تقريبا.

أبرز أماكن سقوط الأمطار يوم الإثنين

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وسيناء على فترات متقطعة 30% تقريباً.

الظواهر الجوية

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر و1.75 متر، وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية، إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلًا، مع ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

وفي ذات الصدد، أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس هذه الأيام حتى يوم الجمعة سيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جوب سيناء وجنوب البلاد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 29 19

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 29 19

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 19

دمنهور 28 19

بلطيم 26 19

مطروح 27 18

السلوم 27 14

سيوة 29 14

بورسعيد 27 22

دمياط 26 22

الزقازيق 29 19

المنصورة 29 19

الإسماعيلية 29 19

السويس 29 20

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 30 22

نخل 29 15

نويبع 30 22

طابا 28 20

كاترين 25 13

الطور 33 18

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 33 22

مرسى علم 32 20

الفيوم 31 16

بني سويف 31 16

المنيا 31 17

أسيوط 32 18

سوهاج 34 17

قنا 35 18

الأقصر 36 18

أسوان 37 21

إدفو 37 20

أبو سمبل 36 24

الوادي الجديد 35 17

شلاتين 32 20

أبو رماد 32 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 20