المتهمون بالتحرش بابنة نشوى مصطفى ينفون التهمة: كان خلافا مروريا

أنكر المتهمون الثلاثة بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى، ارتكاب الواقعة، وأكدوا أن الأمر كان خلافا مروريا، وأنهم أشاروا لها بأصابعهم، كما ظهر بالفيديو المتداول، بعدما شاهدوها تصور السيارة بهاتفها.

وقال المتهمون الذين تجري مناقشاتهم تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إنهم يتبعون شركة توزيع مواد غذائية بالجيزة، وحدث خلاف مروري مع ابنة الفنانة، مؤكدين عدم علمهم بهويتها.

التحقيق مع المتهمين بالتحرش

وشكلت الأجهزة الأمنية بالجيزة، فريق بحث تحت اشراف اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، لإجراء تحريات موسعة حول حادث التحرش الذي تعرضت له ابنة الفنانة نشوى مصطفى، وأعلنت عنه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتمكن المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين من تحديد مكان تواجد المتهمين، وضبطهم وهم مالك السيارة وسائقها والتباع العامل عليها.

جهات التحقيق

وكلفت جهات التحقيق المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة، بعد انتشارها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تم ضبط المتهمين، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للتحقيق.