مصدر أمني: القبض على المتهمين في واقعة التحرش بنجلة نشوى مصطفى

قال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تمكنت من القبض على المتهمين الـ3 في واقعة التحرش بنجلة الفنانة نشوى مصطفى بمنطقة المنصورية في الهرم، عصر أمس السبت، وهم مالك السيارة 37 سنة، والسائق 27 سنة، وتباع 18 سنة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن التحريات والبحث المستمر، مكّن أجهزة الأمن من تحديد هوية مالك السيارة التابعة لإحدى شركات توزيع المواد الغذائية، فضلا عن هوية مستقليها، حتى تمكنت من ضبطهم.

حركات خادشة

وكشفت التحريات الأولية التي جرت تحت إشراف اللواء علاء فتحي، أن نجلة الفنانة نشوى مصطفى، تعرضت للتحرش بألفاظ وإشارات خادشة للحياء العام، من قبل 3 متهمين، هم سائق واثنان مرافقان له، كانوا يستقلون سيارة نقل بيضاء اللون تتبع إحدى الشركات، حيث أشاروا لها بحركات خارجة على الآداب العامة، بقصد مضايقتها وخدش حيائها.

بنتي تعرضت لتحرش

وأعلنت الفنانة نشوى مصطفى تعرض نجلتها للتحرش من سيارة نقل أثناء استقلالها سيارتها على الطريق، مشيرًة إلى قيام مستقلي السيارة بعمل إشارات غير لائقة لنجلتها، وتضييق سائق السيارة عليها، مما أصابها بالفزع.

وكتبت نشوى مصطفى، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «النهارده بنتى اتعرضت للتحرش من العربية دى، وفضل يزنقوا عليها واترهبت وهى سايقة على كوبرى ناحية الهرم المنصورية، وكلمتنى وهى مفزوعة، قلت لها حاولى تصوريهم وعملوا لها إشارات زي ماهو فى الصورة كده».

وأضافت الفنانة «الحمد لله ربنا ستر وبنتى موقعتش من على الكوبرى وهى مرعوبة من حجم العربية اللورى اللي بترهبها، حسبى الله ونعم الوكيل فيهم».