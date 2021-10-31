الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم، الأحد، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس لطيف ليلا على الأنحاء كافة

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس لطيف ليلا على الأنحاء كافة في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال ووسط سيناء مثل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة وفرص أمطار متوسطة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 29 والصغرى 19.

الإسكندرية العظمى 28 الصغرى 20.

مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 18.

سيوة العظمى 29 والصغرى 14.

بورسعيد العظمى 27 والصغرى 22.

دمياط العظمى 26 والصغرى 22.

الإسماعيلية العظمى 29 والصغرى 19.

السويس العظمى 29 والصغرى 20.

العريش العظمى 29 والصغرى 19.

سانت كاترين العظمى 25 والصغرى 13.

طابا العظمى 28 والصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 23.

الغردقة العظمى 33 والصغرى 22.

الفيوم العظمى 31 والصغرى 16.

بني سويف العظمى 31 والصغرى 16.

المنيا العظمى 31 والصغرى 17.

أسيوط العظمى 32 والصغرى 18.

سوهاج العظمى 34 والصغرى 17.

قنا العظمى 35 والصغرى 18.