الصورة الأولى لطالب خناقة حقوق الإٍسكندرية.. والأم: ابني اتضرب بمطواه

كشفت سحر عبد العاطي، والدة أحمد رمضان عوض، الطالب في الفرقة الأولى بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والمجني عليه في مشاجرة كلية الحقوق بالجامعة، تفاصيل الواقعة، بحسب ما رواه نجلها برفقة شقيقه الطالب بمعهد النظم والمعلومات، بعدما تعرضا لاعتداء شديد من قبل الطرف الثاني الذي استخدم سلاحا أبيض في المشاجرة، وسبب لطالب كلية الآداب جروحا بالغة، بحسب الأم.

خناقة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

وأضافت والدة الطالب المجني عليه في خناقة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نجلها «أحمد» كان برفقة شقيقه «محمد» الطالب بالفرقة الثانية في معهد النظم والمعلومات، وذهب الأول مع الثاني على الموتوسيكل الخاص به من أجل الوصول إلى الكلية، حيث كان يهدف إلى الإطلاع على تنسيقه الداخلي.

اصطدام طرفي «خناقة» كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

وأوضحت أن الواقعة بدأت حين ترجل نجلها «أحمد» على قدمه واصطدم دون قصد بالطرف الأول في خناقة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، واتضح أنه طالب بكلية الحقوق، والذي رد الاصطدام بدفعة لنجلها: «الولد زق ابني في صدره بيرد له الخبطة، فابني قال له امشي خلاص ومش هضربك، فالواد معجبتهوش الكلمة، وطلع مطواة وضربه، وأخوه كمان اتضرب، وهو بيدافع عنه».

إصابات الطرف الثاني في خناقة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

وأشارت إلى أن نجلها أصيب بإصابات بالغة عبر قطع غائر في وجهه وأذنه وكذلك إصابات متفرقة في جسده، لافتة إلى أن عملية أجريت له بمستشفى الأميري فجر اليوم الأحد، ويرقد في العناية المركزة حالياً.