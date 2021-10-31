هبوط حاد في مؤشرات البورصة المصرية مع بدء تعاملات الأسبوع

استهلت البورصة المصرية تعاملات، اليوم الأحد، 31 أكتوبر 2021، بهبوط جماعي لكل المؤشرات، وسط أحجام تداول هزيلة بضغوط بيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب، ليتراجع رأس المال السوقي 740,6 مليار جنيه، خاسراً ما يقرب من 6 مليارات جنيه، خلال النصف ساعة الأولى من بدء التداولات.

وتهتم جريدة «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني بنقل أخبار البورصة المصرية بشكل دوري على مدار جلسات الأسبوع، والتي تبدأ يوم الأحد في تمام العاشرة صباحاً، لتعلن وقف التداول حتى الجلسة التالية، في تمام الـ 2:30 ظهراً.

أداء مؤشرات البورصة المصرية بداية جلسة اليوم الأحد

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، إيجي إكس 30، تراجعاً بنسبة 0.66% ليهبط عند مستوى 11,416.6 نقطة خلال الربع ساعة الأولى من بدء التداول، فيما نزل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، إيجي إكس 70 متساوي الأوزان، بنسبة 0.66% ليتداول قرب مستوى 2,296.7 نقطة، كذلك يسير المؤشر المئوي في الإتجاه الهابط بنزول 0.69% ليتراجع إلى مستوى 3,277.7 نقطة، وانخفض المؤشر الخمسيني، إيجي إكس 50، بنسبة تقترب من 1%، ليهوي إلى 2,110.8 نقطة.

وتقيس مؤشرات البورصة المصرية أداء أسهم الشركات المقيدة بالبورصة، والتي يبلغ عددها نحو 238 شركة، برأسمال سوقي نحو 731 مليار جنيه، بحسب تصريحات رئيس البورصة، دكتور محمد فريد الشهر الماضي.

كما يبلغ عدد شركات السمسرة 128 شركة، بحسب الإحصائيات.

قيم وأحجام التداول لجلسة بداية الأسبوع

وبلغ إجمالي قيم التداول الصباحية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، على الأسهم المقيدة، نحو 38,283 مليون جنيه، عبر بيع وشراء 17,06 مليون سهم، بواقع تنفيذ 2,2 ألف عملية لـ128 شركة، لترتفع أسهم 4 شركات مقابل تراجع أسهم 18 شركة، فيما لم يتغير اتجاه أسهم 106 شركات.

وسيطر المصريون على 85.31% من التعاملات الصباحية، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 9.24% و5.45%، على التوالي.

كما بلغ صافي شراء المستثمرين المصريين نحو 13,7 مليون جنيه، مقابل صافي بيع 4,58 مليون جنيه للعرب و9,17 مليون جنيه للأجانب.