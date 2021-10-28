مؤشرات البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بختام جلسة اليوم الخميس

اختتمت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الخميس، 28 أكتوبر 2021، بجلسة نهاية الأسبوع، بصعود جماعي لـ مؤشرات البورصة، وسط أحجام تداول متوسطة، ليرتفع رأس المال السوقي مدفوعا بمشتريات المصريين والعرب مقابل ضغوط بيعية للأجانب، ليغلق عند 746,3 مليار جنيه.

وتهتم «الوطن» بمتابعة أخبار البورصة المصرية يوما بيوم، في تقرير يرصد تحركات مؤشرات البورصة المصرية وأدائها على مدار جلسات الأسبوع.

أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة، EGX 30، تعاملاته اليوم، بصعود 1.25% ليغلق عند مستوى 11,506.6 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، EGX 70 EWI، بنسبة 2.5% في ختام الجلسة ليصل إلى مستوى 2,305.5 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر EGX 50 بنسبة 2.43% ليصل إلى 2,130.5 نقطة، كما حقق مؤشر EGX 100 صعود بنسبة 2.15% ليستقر عند 3,299.4 نقطة.

أحجام وقيم التداول لـ البورصة.. بنهاية جلسة الخميس

بلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم اليوم الخميس، نحو 1,3 مليار جنيه عبر بيع وشراء 537,5 مليون سهم، لـ199 شركة مقيدة بواقع تنفيذ 48,9 ألف صفقة، وارتفعت أسهم 121 شركة بنهاية التعاملات مقابل تراجع أسهم 24 شركة فيما لم يتغير اتجاه أسهم 54 شركة.

سيطر المصريون على 77.73% من إجمالي التداول على الأسهم المقيدة، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 11.93% و10.34% على التوالي.

وبلغت الحصة السوقية للأفراد على الأسهم المقيدة نحو 63.2% مقابل 36.79% للمؤسسات.

وسجل المصريون والعرب بنهاية التعاملات صافي شراء بقيمة 21,5 و6,8 مليون جنيه، على التوالي، فيما حقق الأجانب صافي بيع بقيمة 28,4 مليون جنيه.

وتقيس مؤشرات البورصة المصرية أداء الأسهم المتداولة خلال كل جلسة، وتبدأ جلسات الأسبوع للبورصة الأحد من كل أسبوع وتنتهي بنهاية جلسة الخميس، فيما يبدأ التداول لكل جلسة من العاشرة صباحاً وحتى الـ 2:30 مساء، وذلك فيما عدا أيام العطل الرسمية.