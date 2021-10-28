خبير عن أسهم الفكة: تقدر تشتريها من البورصة بأقل من جنيه

ينظر الكثيرون إلى البورصة من الخارج على أنها منصة لأموال الأغنياء فقط، ومن لديهم الأموال والثروات الهائلة، لكن الأمر ليس بهذه الصورة، فالأسهم في البورصة متفاوتة في الأسعار على حسب العرض والطلب عليها، هناك أسهم أسعارها مرتفعة وأخرى ذات أسعار منخفضة جداً تصل لأقل من جنيه لسعر السهم الواحد.

ويُطلق على هذه الأسهم التي تتداول أسعارًا تحت الجنيه بأسهم «الفكة» أو الأسهم الرخيصة التي يستطيع أي شخص يرغب في الاستثمار أن يشتري هذه الأسهم، وترصد «الوطن» في هذا التقرير، عينة من الأسهم التي يجرى التداول عليها بسعر أقل من الجنيه:

قطاع العقارات

وبالنظر على الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، نلاحظ أن هناك نحو ما يقرب من 30 شركة أسعار أسهمها تتداول أقل من جنيه واحد، وتظهر هذه الأسهم في أغلب قطاعات السوق وأبرزها يوجد بقطاع العقارات مثل العربية للأصول بسعر 0.49 قرش، والمصريين للإسكان بسعر 0.54 قرش، وبورتو جروب بسعر 0.62 قرش.

قطاع خدمات مالية غير مصرفية

ومن بين الشركات التي تتداول تحت الجنيه، شركة أوراسكوم المالية القابضة بسعر 0.23 قرش، وشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر 0.66 قرش، وشركة العروبة للسمسرة بسعر 0.87 قرش.

قطاع مقاولات وإنشاءات هندسية

ومن بين الأسهم التي تتداول بأقل من جنيه، أسهم شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر 0.38 قرش، وشركة المصرية لتطوير صناعة البناء بسعر 0.60 قرش.

وهناك أيضاً أسهم مدرجة بقطاع أخرى، مثل الرعاية الصحية وقطاع الأغذية والمشروبات والسياحة والترفية وكذلك خدمات النقل والشحن، تتداول بأقل من الجنيه.

أسهم يغلب عليها الطابع العرضي

ويقول حسام عيد، محلل مالي بشركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية لـ«الوطن»، إن الشركات التي تتداول بالبورصة المصرية بأقل من جنيه، يغلب عليها الطابع العرضي في التداولات والمائل للهبوط لكثرة عدد الأسهم حرة التداول بهذه الشركات، ويكون لها دورة سعرية مرة واحدة كل عام، لأن هناك صعوبة في صعودها بشكل سريع وهو ما يدفع المستثمرين إلى العزوف عن فتح المراكز المالية بهذه الشركات.

وتابع «عيد»، أن هذا ينعكس سلبا على أداء هذه الشركات بالبورصة والأخبار الجوهرية هي المحرك الأساسي والرئيسي لهذه الشركات مثل نتائج الأعمال وتحقيق أرباح، وأيضا توزيع أرباح نقدية تقترب من 10% من أسعار الأسهم ما يدفع المستثمرين إلى فتح المراكز المالية بهذه الشركات.