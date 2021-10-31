مصرع شاب داخل مزرعة إثر اعتداء مجهولين عليه بوادي النطرون

لقي شاب مصرعه إثر اعتداء آخرين عليه بمزرعة «ضيف الله» في الكيلو 71 بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باستقبال المستشفى جثة شاب إثر اعتداء آخرين عليه بمزرعة بالكيلو 71 بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة.

نقل الجثة إلى مستشفى اليوم الواحد

وبالانتقال والفحص تبين وفاة محمود عبد الموجود، 37 سنة، ومقيم غرب النوبارية، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي اليوم الواحد بالنوبارية، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر لقي عامل مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة حيث صدمته سيارة ملاكي بكوبري عمر شاهين التابع لمركز بدر بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة بدر، يفيد باستقبال المستشفى جثة عامل إثر تعرضه لحادث عبور مشاة، وتم حفظ الجثة وتحرير محضر بالواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة رمضان محمد حسن الطحان، 55 سنة، مقيم بقرية عمر شاهين، التابعة لذات المركز، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

يذكر أن 8 أشخاص أصيبوا، أمس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، وأجريت الإسعافات الأولية للمصابين، وحُرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.