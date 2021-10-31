قرار جديد من وزيرة الصحة.. دعم وإعفاء ضريبي ومكافحة الاستغلال

نشرت الوقائع المصرية، ملحق «الجريدة الرسمية»، في عددها الصادر صباح اليوم الأحد، قرارا للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أصدرته بتاريخ 14 أكتوبر الماضي قبل أزمتها الصحيّة الأخيرة، وجاء دعما لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن علاج الأطفال مرضى ضمور العضلات الوراثي على نفقة الدولة، بناء على ما عرضه عليها الدكتور محمد حسناي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والطب الوقائي.

وزيرة الصحة تُضيف عقار علاج مرضى ضمور العضلات الشوكي لقائمة الأدوية المُدعمة

ونص قرار وزيرة الصحة، على اعتبار عقار «سبينرازا» المُستخدم في علاج الأطفال مرضى ضمور العضلات الشوكي من «الأدوية المُدعمة»، كما اشتمل القرار على أن يكون العقار غير مخصص للبيع في الصيدليات، وغير خاضع لضريبة الدمغة الطبية المنصوص عليها بالبند الثالث من الجدول الخاص بفئات الدمغة الطبية الملحق بالقانون رقم 13 لسنة 1983.

يذكر أنّ القانون رقم 13 لسنة 1983، هو الخاص بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية وتعديلاته.

ومن المُقرر أن يُعمل بقرار وزيرة الصحة اعتبارا من غد الإثنين الموافق الأول من شهر نوفمبر، بحسب المادة الثانية من القرار، المنشور في «الوقائع المصرية» اليوم، والتي نصت على: «يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».

مصدر لـ«الوطن»: قرار «زايد» ساري رغم تكليف وزير التعليم العالي بأعمال الوزارة

وقال مصدر حكومي، لـ«الوطن»، إنّ قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، سيسري رغم تكليف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمهام وزير الصحة والسكان إضافة لمهام عمله، لحين تجاوز الوزيرة أزمتها الصحية.

وأضاف المصدر، أن الجريدة الرسمية والوقائع المصرية تنشر قرارات الوزراء والجهات المختصة بعد إرسالها إليها للنشر، وبعض القرارات لا يُعمل بها إلا في اليوم التالي لتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية، مثل هذا القرار الذي نشرته «الوقائع المصرية» اليوم.