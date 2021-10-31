الصحة تحذر من أماكن عامة قد تنقل كورونا: خد بالك من زر المرحاض والفلوس

تحت شعار «صحتك تهمنا» نوهت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة من المحاذير لتجنب الإصابة بفيروس كورونا بالتزامن مع الموجة الرابعة التي لم تصل لذروتها بعد، رغم ارتفاع حالات الإصابة والوفاة.

وفي هذا الصدد «الوطن»، تستعرض محاذير الصحة للتعامل في الأماكن العامة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية الصحية والتوعوية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

1- خد بالك من ملامسة يد عربات التسوق.

2- خد بالك من لامسة عامود المواصلات العامة.

3- خد بالك من ملامسة مقبض المواصلات العامة.

4- خد بالك من زر المرحاض العام.

5- خد بالك من ملامسة ماكينات الصرف الآلي.

6- خد بالك من ملامسة العملات الورقية والمعدنية.

7- خد بالك من ملامسة شاشات اللمس في المولات على سبيل المثال.

8- خد بالك من ملامسة الريموت كونترول.

9- خد بالك من ملامسة مقابض الأبواب.

10- خد بالك من ملامسة أزرار المصاعد.

خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر

ويتم تسجيل لقاح كورونا عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، واتباع الخطوات التالية:

- الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، من هنـــا.

- ملء البيانات المطلوبة ثم حفظها وانتظار رسالة التأكيد.

ماذا يفعل المواطن حال نسيان موعد التطعيم

وفي حالة نسيان موعد تلقي اللقاح، يمكن للراغب في الحصول على لقاح كورونا تفعيل الطلب الخاص به ليتم تحديد موعد آخر من خلال عدد من الخطوات وهي على النحو التالي:

- يقوم المواطن الذي لن يذهب في الموعد المحدد بتلقي اللقاح والراغب في تحديد موعد آخر بالدخول على موقع وزارة الصحة والسكان من هنــــــا.

- ثم بعد ذلك يقوم المواطن باختيار «متابعة حالة الطلب»، حتى يتم تفعيل الطلب الخاص به في تلقي لقاح فيروس كورونا.

- ثم بعد ذلك تظهر الصفحة الخاصة ببعض البيانات التي يجب إدخالها، مثل رقم التسجيل الذي تم تلقيه على الهاتف المحمول الخاص بالراغب في الحصول على لقاح.

- ثم يتم إدخال آخر 4 أرقام من بطاقة الرقم القومي الخاص بالمواطن.

- ثم تظهر رسالة أمام المواطن بعد ذلك تشير إلى أنه لن يذهب في الموعد المحدد لتلقي اللقاح.

- ثم يقوم المواطن بالضغط على إعادة تفعيل الطلب، حتى يتم تحديد موعد جديد له.

- وعندما يتم تحديد الموعد يتم إرسال رسالة نصية جديدة للمواطن بالموعد الجديد الذي تم تحديده له.