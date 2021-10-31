معرض إكسبو دبي: نحافظ على مصداقية رسالتنا والمبادئ العربية الإسلامية

قال طارق غوشة، الرئيس التنفيذي للأنشطة الترفيهية والفعاليات في معرض إكسبو دبي 2020، إن الترفيه في المعرض ليس هدفا في حد ذاته، لكنه يستهدف منح صبغة ترفيهية للمتحوى الأساسي للمعرض، مؤكدًا على أن المعرض رحلة بصرية رائعة يعبر عن تواصل العالم ولوحات إبداعية راقية جدا ومحتشمة ومتوافقة مع المجتمع العربي المسلم، مع موسيقى عالمية بإنتاج عالمي.

نحافظ على مصداقية رسالتنا والمبادئ العربية الإسلامية التي نمثلها

وأضاف الرئيس التنفيذي للأنشطة الترفيهية والفعاليات في معرض إكسبو دبي 2020 خلال لقاء مع الإعلامية هدير أبو زيد من داخل المعرض، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن التركيبة الأساسية لتقديم المحتوى الترفيهي في المعرض هو شكل مختلف تماما عن أي أسلوب تم اعتماده سابقا أو تم استخدامه من قبل أي هيئة منظمة.

وتابع، «نحافظ على مصداقية رسالتنا والمبادئ العربية الإسلامية التي نمثلها بتقديم نوع من الترفيه الراقي الهادف الذي يخاطب كل أطياف المجتمع والناس بصرف النظر عن أديانها وجنسياتها وتصنيفاتها المختلفة».

منذ دخول الساحة والزائر يشعر بأي مشاعر يشعرها أي مسافر لدبي

وأوضح أنه جرى تنظيم حفل الافتتاح في ساحة الوصل التي جرى تأسيسها على أساس تمثيل لرحلة من المشاعر: «منذ دخول الساحة والزائر يشعر بأي مشاعر يشعرها أي مسافر لدبي، والفكرة تكمن في كيفية توصيل المبدأ الأساسي لدبي وقدرتها على إبهار العالم، وتوصيل المفاهيم الأساسية لإكسبو دبي 2020 بأسلوب فني راقي يعتمد على التجربة الغامرة والصوت المحيطي للجمهور الحاضر».

ساحة الوصل لا يمكن وصفها بكلمات لأنها عبارة عن تجربة غامرة

وأكد غوشة، «ساحة الوصل لا يمكن وصفها بكلمات، لأنها عبارة عن تجربة غامرة يجب أن يكون الزائر داخلها كي يشعر بها، ولكي ننقل هذا الشعور إلى الجمهور على الإنترنت والتليفزيون استخدمنا تقنية لم تستخدم بهذه الكثافة عالميا على الإطلاق وذلك على 6 كاميرات في نفس الوقت وهو ما عوض الجمهور عن عدم وجوده في الساحة».

وأشار الرئيس التنفيذي، إلى أن حفل الافتتاح تضمّن أفكارا أساسية كثيرة تمثل دبي والفكر التقدمي الذي تدعمه الدولة الإماراتية ومبادئها وعاداتها وتطلعات الشعب الإماراتي.