1.4 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالوادى الجديد خلال 7 سنوات

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، مشيرًا إلى أن 1.4 مليار جنيه تكلفة تطوير شبكات الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، منذ 2014 وإلى 2021م.

محافظة الوادي الجديد

يبلغ عدد المشتركين الحالي بالكهرباء حوالي 110 ألف مشترك، وتم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات شملت توسعات وعمليات إحلال وتجديد في شبكة التوزيع بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالى 264 مليون جنيه تم من خلالها أعمال توسعيه بإنشاء 2 لوحة توزيع جهد متوسط، وتنفيذ 492 كم خطوط هوائيه جهد متوسط، وتنفيذ 87 كم كابلات جهد متوسط، وتوسع في شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 367 كم خطوط وكابلات جهد منخفض بالإضافة إلى 66 محول جديد.

كما تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وذلك بإحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ 211 كم خطوط وكابلات جهد متوسط، وإحلال شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 451 كم خطوط وكابلات جهد منخفض، بالإضافة إلى تنفيذ سلسله إحلال محولات شملت 455 محول.

مبادرة حياة كريمة

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الوادي الجديد حيث تم إدراج عدد (25) قرية بمركز الفرافرة بالمرحلة الأولى من المبادرة.

وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير فقد قامت الشركة بدراسة وتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والري وغيره بالمحافظة، التي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن، بلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة الوادي الجديد حوالى 506 مليون جنيه.

وعلى سبيل المثال لا الحصر توصيل التغذية الكهربائية لعدد حوالى لعمارات الإسكان الاجتماعي بالمحافظة وتوصيل التغذية الكهربائية لعدد (8) محطة مياه شرب بالإضافة إلى توصيل التغذية الكهربائية لمشروع الإنتاج الحيواني بمدينة الخارجة.

وعن جهود الشركة في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية بمنطقه شرق العوينات حيث تم الأشراف على توصيل التغذية الكهربائية لمساحة (50) ألف فدان لصالح جهاز خدمة المشروعات الوطنية بتكلفة 475 مليون جنيه بالإضافة إلى مساحة (20) ألف فدان بتكلفه 190 مليون جنيه والذي نفذته شركة السويدي.

مردود إيجابي لدى المواطنين على المشاريع

وكان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وفيما يتعلق بمجال خدمة العملاء فقد تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وتصوير قراءة العداد لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تمامًا على الشكوى من عشوائية القراءة وتجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة وتفعيل المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، وتسعى الشركة جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح بحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها.

تكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات.

وشدد وزير الكهرباء، أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، وعلى الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.