هيئة الدواء المصرية تنظم زيارة ميدانية لشركة النيل للصناعات الدوائية

نظمت هيئة الدواء المصرية زيارة ميدانية لشركة النيل للصناعات الدوائية، من أجل تقديم الدعم الفني الخاص بممارسات التصنيع الجيد ومراجعة خطوط إنتاج المستحضرات الصيدلية بشكل تفصيلي طبقا لأحدث المرجعيات العالمية والخبرة العلمية والعملية، وسرعة التواصل المباشر مع ممثلي هيئة الدواء المصرية للحصول على أكبر استفادة ممكنة والحصول على إجابات وافية عن كافة التساؤلات والاستفسارات والاستماع للرؤى والأطروحات المقدمة كبدائل متنوعة لإثراء وتطوير المنظومة الدوائية.

دور هيئة الدواء المصرية في دعم الصناعة الدوائية

وتأتي الزيارة انطلاقا من توجهات الدولة المصرية ورؤية هيئة الدواء المصرية نحو دعم صناعة الدواء وتطوير التصنيع الدوائي المحلى وفقا لمعايير التصنيع الجيد العالمية، وكذلك تذليل كافة العقبات وتشجيع الصناعة المحلية وزيادة القدرات للتصنيع المحلي وفق معايير الجودة العالمية وهو ما يساهم في دفع وتطوير تلك الصناعة المهمة.

اهتمام هيئة الدواء بتطوير الصناعة الدواء وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري

كما يتضمن جدول التدريب الميداني لبرنامج دعم شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة تلك الزيارة، في إطار اهتمام هيئة الدواء بتطوير صناعة الدواء وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية ما يجعل مصر مركزا رائدا في مجال التصنيع والتصدير بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

هيئة الدواء المصرية تستهدف الاتهام بالتدريب

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تستهدف من تلك الدورات وورش العمل، الاهتمام بمحور التدريب الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام 2030 حيث تساعد في الارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية في قطاع الدواء، والعمل على توطين الصناعة في مصر.