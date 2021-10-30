هل لقاح كورونا يسبب الأجهاض؟.. طبيب يجيب

نفت الدكتورة دعاء صلاح، استشاري النساء والتوليد، كل الشائعات التي ترددت حول مدى تأثير لقاحات كورونا على السيدات الحوامل اللاتي يرغبن في اللحصول على لقاح كورونا لتجنب الإصابة بالفيروس أو تجنب الإصابة بمضاعفات متغيرات الفيروس، مؤكدة أن جميع الدراسات والتجارب التي أجريت من قبل تشير إلى مأمونية اللقاح على السيدة الحامل وعلى الجنين دون حدوث أي حالات للإجهاض عند أخذ اللقاح.

غير محبب أخذ اللقاح خلال الثلاثة الشهور الأولى من الحمل

وأضافت صلاح، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه غير محبب أخذ اللقاح خلال الثلاثة الشهور الأولى من الحمل لأن الجنين يكون في مرحلة التكوين داخل الرحم ولا بد من التأني عند أخذ اللقاح، ويفضل أخذ اللقاح في الشهور الأخيرة من الحمل عندما يكون الجنين حصل على تكوين كامل ولا يمكن أن يسبب اللقاح أي أعراض جانبية على السيدة الحامل أو الجنين.

لم يتم رصد أي أعراض جانبية أخرى غير المتعارف عليها عند أخذ اللقاح

وتابعت، أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية أخرى غير المتعارف عليها عند أخذ اللقاح ويمكن أن تتشابه الأعراض التي تظهر عقب أخذ جرعات من لقاح كورونا على الفئات العمرية المختلفة التي يمكن تظهر أيضًا على السيدات الحوامل عند أخذهم الجرعات المختلفة من اللقاح، وتتمثل هذه الأعراض في «احمرار مكان الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، ألم في المفاصل، الشعور بالإرهاق».

من المقرر أن تشهد الأسابيع المقبلة الموافقة على تطعيم السيدات الحوامل

وأشارت إلى أن تطعيم السيدات الحوامل في مصر قرار في يد وزارة الصحة واللجنة العلمية العليا، ومن المقرر أن تشهد الأسابيع المقبلة الموافقة على تطعيم السيدات الحوامل دون الخوف من وجود أي أعراض جانبية يمكن أن تثير القلق والخوف بين السيدات حول الإجهاض وفقدان الجنين والتي ليست لها أي أدلة علمية أو وجود أدلة على أرض الواقع، مؤكدة أن اللقاح يُعد حماية للأم والجنين من خطورة مضاعفات متغيرات كورونا.