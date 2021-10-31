الصحة تستقبل أول شحنة من «موديرنا».. 784 ألفًا و280 جرعة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزيرة الصحة والسكان، استقبال مصر للشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة «موديرنا»، بإجمالي 784 ألفًا و 280 جرعة، اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولي، مؤكدا أن مصر نجحت في توفير جميع أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

الشحنة مقدمة من دولة كندا

وأوضح «عبدالغفار»، في بيان، اليوم الأحد، أن الشحنة مقدمة من دولة كندا عبر آلية «كوفاكس»، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «GAVI»، في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين حفاظا على مكتسبات التصدي للجائحة.

إخضاع الشحنة للتحاليل

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن لقاح «موديرنا» حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها اليوم ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية.

توفير لقاحات متنوعة ضد كورونا

جدير بالذكر، أن مصر استطاعت في وقت فقصير، توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.