نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثاني.. اعرف نتيجتك من خلال هذا الرابط

يبحث العديد من الأشخاص عن نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثاني، حيث من المتوقع أن تعلن وزارة التربية العراقية اليوم الأحد، عن نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثاني، بعد أن انتهت عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

وفي إطار استعداد الوزارة لنشر نتائج امتحانات الوزارية لطلاب وطالبات الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد خلال أيام، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثاني ورابط الحصول عليها.

نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثاني

- يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثاني من خلال الضغط هنا أو الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا.

- وبعدها يتم الضغط على نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثاني.

- ثم كتابة البيانات المطلوبة الاسم والمحافظة.

- وبعدها سيظهر لك النتيجة والدرجات كاملة.

وتزامنا مع إعلان نتائج الدور الثاني للدراسة المتوسطة، يسدل الستار عن امتحانات العام الدراسي 2020-2021، ويعود الطلاب والطالبات العام الدراسي الجديد بداية من يوم الإثنين المقبل.

بدء العام الدراسي الجديد في العراق

ومع بدء العام الدراسي الجديد، يكون بذلك الطلاب عادوا إلى الدراسة بعد غياب عامين بسبب انتشار فيروس كورونا، وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على حماية الطلاب من الإصابة بالفيروس عن طريق تطبيق بالإجراءات الاحترازية والتزام الطلاب بتنفيذها والحفاظ على ارتداء الكمامات والتباعد وغسل الإيدي والوجه باستمرار، والتشديد على ضرورة أخذ اللقاح.

وقررت وزارة التربية العراقية عودة الطلاب إلى الدراسة حضورياً في مدارسهم لمدة أربعة أيام في الأسبوع، واليومين الباقيين سيكون التعليم فيه عن بعد عبر المنصة الإلكترونية التعليمية العراقية كلاس روم، وذلك لتخطي المشاكل التي واكبت التعليم خلال فترة الجائحة.