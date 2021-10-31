123229 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية، 27 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16796 طنا، تشمل 5802 طن رمل، و4874 طن فوسفات، و4500 طن يوريا، و1620 طن كلوريد الكالسيوم.

43589 طنا حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43589 طنا، تشمل 5200 طن قمح، و17246 طن حديد، و8695 طن خردة، و1237 طن خشب زان، و1211 طن زيت، و10000 طن ذرة.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 438 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطا وبطاطس وخرشوف وبامية وفاصوليا وملوخيه وورق عنب وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وفول سوداني وبرسيم ولب وريحان وليمون)، وفواكه (رمان وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات والأردن وألمانيا وإنجلترا ونيوزلاندا وسنغافورة والصين ومالطا وبنجلاديش وفرنسا وكرواتيا وهونج كونج وسلوفينيا.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

ووصل عدد الحاويات الواردة إلى 432 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت إلى 1309 حاوية مكافئة، أما رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء فوصل إلى 123229 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 127415 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2618 طن قمح، متجهين إلى صوامع كفر الشيخ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3919 شاحنة.