ميناء دمياط يستقبل 28 سفينة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19810 أطنان تشمل: 100 طن رمل و13810 طن فوسفات و4500 طن ملح و1400 طن كلوريد الكالسيوم.

47245 طنا حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47245 طنا تشمل: 11164 طن قمح و9783 طن حديد و10500 طن خردة و660 طن خشب زان و1400 طن أبلكاش و1680 طن صودا و4971 طن كلوريد إيثيلين و6700 طن ذرة و1739 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 387 طنا.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 365 حاوية مكافئة تشمل : خضروات (بطاطا وبطاطس وخرشوف وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (كتان وبصل وبردقوش وبرسيم وشمر وفول وفول سوداني وليمون ونعناع وسمسم)، وفواكه (بلح ورمان وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وفيتنام وإندونيسيا وسنغافورة والهند وألمانيا واليونان وبلجيكا وأمريكا وإنجلترا وباكستان والصين وكرواتيا وهونج كونج وسلوفينيا وسريلانكا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 390 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1289 حاوية مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 132270 طنا.

128266 طن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 128266 طنا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1333 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4434 شاحنة.