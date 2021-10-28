ميناء دمياط يستقبل ناقلة عملاقة لتحميل 67 طن غاز مسال للصين

أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، أن أرصفة الميناء استقبلت 26 سفينة متنوعة، خلال الـ24 ساعة الماضية، كما استقبل ناقلة عملاقة للغاز المسال، ترفع علم برمودا، ويبلغ طولها 285 متراً، وبعرض 43 متراً، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 67 طن من الغاز المسال متجهة إلى الصين.

وجاء في بيان لهيئة ميناء دمياط، قبل قليل، أن اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس الإدارة، تابع عملية دخول ناقلة الغاز المسال العملاقة وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

33 ألف طن حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط، خلال الساعات الـ24 الماضية، 33390 طناً، تشمل 5400 طن رمل، و19440 طن فوسفات، و4500 طن ملح، و4050 طن بقايا خميرة.

38744 طن حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38744 طناً، تشمل 19258 طن قمح، و6804 طن حديد، و5600 طن خردة، و807 طن خشب زان، و2360 طن أبلاكاش، و300 طن صودا، و1838 طن كلوريد إيثلين، و1777 طن حمص.

تداول 394 حاوية ضمن حركة الصادر بميناء دمياط

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 394 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطا وبطاطس وخرشوف وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (أعشاب وبصل وبردقوش وبرسيم وبلح وريحان وسمسم)، وفواكه (رمان وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسلوفينيا وإسبانيا وسنغافورة وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وأمريكا والصين وسريلانكا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 126 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 920 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 140933 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 128266 طناً، كما غادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة، بعد أن فرغ عدد 25 حاوية، سعة 40 قدماً، استقبله الميناء قادماً من الإسكندرية، وتم تحميله بعدد 20 حاوية، سعة 40 قدماً، متجهاً إلى السادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4618 شاحنة.