صناع الخير والبنك الأهلي يوقعان الكشف على 870 مواطنا بالغربية والأقصر

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية وبالتعاون مع البنك الأهلي المصري الشريك الإستراتيجي، وضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة في توقيع الكشف على عيون 870 من أهالي قرى الغربية والأقصر هذا الأسبوع.

حرب على العمى

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، على أن المؤسسة وفي إطار حربها على العمى من خلال مبادرة «عنيك في عنينا» بالتعاون مع البنك الأهلي المصري الشريك الإستراتيجي، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وإشراف السيدة الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نظمت قافلتين طبيتين متخصصتين في مجال أمراض العيون بقرية كفر السنادية مركز زفتى محافظة الغربية، وقرية الزناقطة مركز الأقصر محافظة الأقصر.

وأشار عبدالفتاح إلى أنه وفي قافلة «عنيك في عنينا» بقرية كفر السنادية مركز زفتى محافظة الغربية تم توقيع الكشف على عيون 410 من أهالي القرية والقرى المجاورة وتقديم علاج لـ380 مريضا وتشخيص احتياج 162 مواطنا لنظارات طبية واحتياج 78 مواطنا لجراحات عيون مختلفة تمهيدا لعمل النظارات وإجراء العمليات قريباً، وفي قافلة قرية الزناقطة مركز الأقصر محافظة الأقصر تم توقيع الكشف على عيون 460 مواطنا من أهالي القرية والقرى المجاورة، وتقديم علاج لـ220 مواطنا وتشخيص احتياج 164 مواطنا لنظارات طبية وتشخيص احتياج 71 مواطنا لجراحات عيون مختلفة وأن جميع الخدمات الطبية التي تقدمها صناع الخير تقدم بالمجان تماما.

مؤسسة صناع الخير للتنمية

وكشف عبدالفتاح عن أن صناع الخير والبنك الأهلي المصري الشريك الإستراتيجي مستمران في حربهما على العمى، حيث نجحا في تنظيم عدد كبير من القوافل في محافظات الجمهورية المختلفة وإجراء عمليات جراحات العيون وتوزيع النظارات المطلوبة وذلك بالمجان تماماً.