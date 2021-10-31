نجاح أول جراحة روبوتية لاستئصال المرارة في مصر بمستشفى عين شمس التخصصي

أعلن الدكتور محمد المتيني رئيس جامعة عين شمس، عن نجاح أول جراحة روبوتية في مصر لاستئصال المرارة.

الجامعة حرصت على إدخال تقنية الجراحة الروبوتية في مستشفياتها الجامعية

وقال رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة حرصت على إدخال تقنية الجراحة الروبوتية في مستشفياتها الجامعية نظرًا لأن إدخال هذه الآلية في المنظومة الصحية بمصر يعزز الدقة والمرونة والتحكم خلال إجراء العمليات الجراحية؛ حيث يسمح للجراح برؤية الموقع الذي ستجرى فيه الجراحة بشكل أفضل، مقارنةً بالتقنيات التقليدية الأخرى، كما تساعد الجراحة الروبوتية في إجراء عمليات دقيقة ومعقدة قد تكون صعبة أو مستحيلة باستخدام الطرق التقليدية الأخرى.

إدخال نظم الجراحة الروبوتية ضمن المنظومة الصحية في مصر يتماشى مع الطفرة في القطاع الطبي

وأضاف المتيني، أن مستشفيات جامعة عين شمس تتميز بتطبيق نظام الجراحة الروبوتية Robotic Surgery، متابعًا أن إدخال نظم الجراحة الروبوتية ضمن المنظومة الصحية في مصر يتماشى مع الطفرة التي شهدها القطاع الطبي في السنوات الأخيرة، بما يسهم في تعزيز تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وتابع المتيني، أن جامعة عين شمس لم تشرع في إجراء الجراحة الروبوتية على مريض حي إلا بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالعملية، حيث تم تدريب الأطقم الطبية على عدة مراحل بدءاً من virtual training، ثم pure training حتى تم التأكد من دقة كافة الخطوات التي تمر بها الجراحة.

وأكد المتيني، أن العملية أجريت تحت إشراف كلا من الأطباء «أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وعلي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ووليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، وهشام أنور نائب مدير المستشفى التخصصي، وأجرى الدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحة.