«المصل واللقاح»: سم العقرب قد يؤدي إلى الوفاة

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن هناك العديد من الشائعات التي رُوجت خلال الفترة الأخيرة منذ ظهور فيروس كورونا، من بينها أدوية وأمصال وسموم زعم البعض فاعليتها ضد الفيروس، مشددا من خطورة الانسياق وراء تلك الشائعات.

وشدد «الحداد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على عدم استخدام أي علاج لفيروس كورونا دون أساس علمي وطبي؛ نظرًا لنتائجه السلبية والأعراض العديدة التي تنتج جراء ذلك؛ ما يؤدي في النهاية إلى الوفاة.

«سم العقرب» قد يؤدي إلى الوفاة

وأوضح رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن «سم العقرب» الذي تبحث بعض الدول استخدامه في علاج مصابي كورونا، هو حاليا في إطار التجارب العلمية، ولم تظهر أي نتائج تؤكد مدى فاعليته في القضاء على الفيروس، مضيفًل «لابد من التأني في هذا الأمر تحديدا لأن استخدام أي جرعات من «سم العقرب» قد تؤدي للوفاة أو حدوث أضرار تؤثر على وظائف الجسم بصورة كاملة».

تشابه أعراض لقاحات كورونا

وأشار إلى أن هناك العديد من الاجتهادات التي تجري من قبل الجهات المختصة بتصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ لمواجهة الوباء التاجي خلال فترة الحالية وعودة الحياة لطبيعتها، لافتًا إلى أن اللقاحات الحالية التي يتم تطعيمها للمواطنين في مراكز التطعيم المختلفة في المحافظات، معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية ومستخدمة في العديد من الدول، مشيرا أن هناك تشابه بين كافة الأعراض التي يمكن أن تنتج عقب أخذ اللقاح المضادة لفيروس كورونا.

وحذر «الحداد» من خطورة تصديق الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تروّج لأي أمصال أو أدوية دون مستند أو مرجع حقيقي.