كواليس لقاء عمرو دياب وسمية الخشاب في دبي.. قبلة وسيلفي وسهرة خاصة

أثارت الفنانة سمية الخشاب، حالة من الجدل بعد نشرها مقطعًا مصورًا، عبر حسابها الشخصي بتطبيق «انستجرام»، ترقص خلاله داخل أحد فنادق دبي على نغمات أغنية «يا هناه» للفنان عمرو دياب.

ولم تمر ساعات على نشر «سمية» لهذا المقطع الذي حظي بنسب مشاهدة مرتفعة، لتفاجئ جمهورها بنشرها 3 صور بطريقة «سيلفي» مع عمرو دياب على أحد شواطئ دبي، بعد إحيائه حفل إكسبو دبي 2021، الذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف الأعمار والجنسيات.

سهرة خاصة تجمع الهضبة بسمية الخشاب

ولم يقتصر لقاء عمرو دياب وسمية الخشاب، على الشاطئ فحسب، بل جمعتهما سهرة خاصة بحضور عدد من أصدقائهما المقربين، وحرصت «سمية» على تقبيل الهضبة.

سمية: الرقص مفيد للحالة النفسية

سمية أكدت لـ«الوطن»، أنها من محبي عمرو دياب وتعشق أغنياته، كما أنها محبة للرقص بشكل عام نظرًا لفوائده على تحسين الحالة النفسية لممارسيه، وكذلك دوره في حرق الدهون وطارد للطاقة السلبية أيضًا، بحسب وصفها.

وفي سياق مختلف، تعكف سمية الخشاب حاليًا على قراءة عدد من السيناريوهات التليفزيونية والسينمائية للاختيار بينها، بخاصة بعد نجاحها بشخصية «حلاوتهم» في مسلسل «موسى»، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركهما البطولة كل من عبير صبري، سيد رجب، هبة مجدي، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، رياض الخولي، صبري فواز، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، أمير صلاح الدين، محمد ريحانة وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.