سمية الخشاب: «أنا حلوة من غير ميك أب وذوقي حلو في لبسي»

قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها تعاني من الحساسية في عينيها، «عندي حساسية جامدة في عيني من اللاشز، وهشيل الميك أب، وأنا جميلة أساسا من غير ميك أب.. حلوة يعني».

وأضافت سمية الخشاب خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن والدتها هي التي تختار لها فساتينها، مردفة «في النهاية أنا ذوقي كويس وحلو، وشاطرة وبعرف ألبس يعني».

تارا عماد: تشرفت بالتواجد مع محمد هنيدي ومنى زكي في «الجواهرجي»

من جانبها قالت الفنانة تارا عماد، إنها تشرفت بالتواجد مع الفنان محمد هنيدي والفنانة منى زكي في فيلم «الجواهرجي»، متابعة أنها متحمسة لاستكمال تصوير الفيلم كونها تعمل مع محمد هندي ومنى زكي، حيث تحفظ أفلامهما عن ظهر قلب، وذلك خلال لقاءها بنفس البرنامج.

بشرى: أنا شخص مؤمن.. ولطف ربنا بيا رسالة أنه معايا

من جانبها طمأنت الفنانة بشرى جمهورها بعد تعرضها لحادث سير أثناء تواجدها داخل سيارة صغيرة كانت تقلها هي والسائق الذي تعرض هو أيضا للإصابة أثناء تصوير أحد المشاهد.

وقالت بشرى، خلال لقاء بنفس البرنامج «الحمد لله أنا بخير قدر ولطف، وربنا عنده حكمة في كل شئ»، مردفة «أنا شخص مؤمن ومبزعلش من الحاجات دي».

وأضافت الفنانة بشرى «طالما ربنا لطف بيا فده معناه أنه بيفكر فيا وبيقول لي أنا معاكي فالحمد لله على كل حال».

فاطمة الناصر تتحدث عن تجربتها في عالم الإنتاج: أصعب من التمثيل

من ناحية أخرى، تحدثت الفنانة التونسية فاطمة الناصر، عن تجربتها الجديدة في عالم الإنتاج الفني، لافتة إلى أنها دخلت مجال الإنتاج خلال أزمة فيروس كورونا وتواجدها في تونس.

وأوضحت أن مسلسل «النوبة» كان أول تجربة لها، وأنتجت بعد ذلك عملين، منهم عمل لم يتم إذاعته، مؤكدة أن الإنتاج أصعب من التمثيل، معقبة: «في فترة قولت مش هنتج تاني، إلا لو فيه عمل مشترك بين مصر وتونس».