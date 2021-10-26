تعرف على سبب تأجيل عمرو دياب طرح أغنيته الجديدة «عيشني»

على الرغم من إعلان الفنان عمرو دياب، قبل أسابيع، عن طرح أغنية جديدة بعنوان «عيشني»، التي من المقرر أن تحمل اسم ألبومه الجديد، الذي طرح منه حتى الآن عدة أغنيات، إلا أن تلك الأغنية لم تُطرح بعد، وهو ما أثار التساؤلات عن السببب.

عمرو دياب طرح أغنيات ليس من بينها «عيشني»

وعلمت «الوطن» من مصادر مقربة من عمرو دياب، أن الأغنية بالفعل كان من المقرر طرحها في بداية العمل على الألبوم، ولكن قبل طرحها بأيام قرر دياب العمل عليها مجددا، وتأجيلها إلى أن تخرج بالشكل المطلوب الذي يرضى عنه، وعلى ذلك قرر تغيير خطة الألبوم، والبدء في طرح أغنيات أخرى مثل «حلو التغير»، و«أنت الحظ يا حظ» و«ببتدي من الزيرو» و«رايقة».

عمرو دياب تصدر يويتوب الإمارات

ومن المقرر أن تُطرح الأغنية ضمن المرحلة الثالثة لطرح أغنيات الألبوم، التي من المقرر أن تكون خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث إن الحملة الأولى من الألبوم كانت قد انطلقت في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، بطرح أغنيات «اتقل» و«أحلى ونص» و«الدنيا بترقص».

ويتعاون عمرو دياب في الألبوم الجديد مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، أمثال تامر حسين، وأيمن بهجت قمر وعزيز الشافعي ومحمد يحيي ومحمد مدين وأحمد إبراهيم وطارق مدكور ووسام عبد المنعم.

وتصدر عمرو دياب «تريند» موقع الفيديوهات الشهير YouTube بدولة الإمارات، وذلك بعد طرح أغنيته «رايقة».

وطرح الهضبة، مؤخرا، أغنية «حلو التغيير»، عبر خدمة «فودافون» وتطبيق «أنغامي»، وفور طرحها تصدرت الأغنية تريند موقع Twitter، بينما تصدر قائمة المطربين الأكثر استماعا في شهر سبتمبر عبر تطبيق أنغامي.