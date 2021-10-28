سمية الخشاب عن إعداد دورات تدريب للمقبلين على الزواج: «انتصرت»

أبدت الفنانة سمية الخشاب، سعادة بالغة، إزاء إعلان الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن عمل الدولة على الحد من ظاهرة انتشار حالات الطلاق بعد تزايدها خلال الآونة الأخيرة، وذلك بإعداد دورات تدريب للمقبلين على الزواج، بحيث يتم تعريفهم بأسس الزواج والعشرة والمودة والرحمة، حسبما جاء في تصريحات تليفزيونية له.

وأعادت سمية الخشاب، نشر هذه التصريحات عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، وعلقت عليها: «لقد انتصرت»، وذلك في إشارة منها إلي أنها أول من طالبت بهذا المقترح منذ شهرين، ودعت إلى عمل رخصة وامتحان إنجاب للأزواج قبل الإنجاب، بحيث يتم التعرف على مدى قدراتهم على تأسيس نشء جيد من عدمه، فإذا نجحوا في الاختبار يتم السماح لهم بالإنجاب والعكس صحيح.

سمية الخشاب تواصل الهجوم علي مدرب «مانشستر يونايتد»

وفي سياق مختلف، ما زالت سمية الخشاب تواصل هجومها على «سولشاير»، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد النتائج المخيبة التي حققها فريقه في الدوري الإنجليزي، وآخرها الهزيمة بخماسية نظيفة علي يد نادي ليفربول الإنجليزي، حيث استطاع المصري محمد صلاح إحراز ثلاثية تاريخية «هاتريك» في شباك «المان».

وأكدت سمية في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن سولشاير لا يجيد التعامل مع البرتغالي كرستيانو رونالدو، رغم كون الأخير اللاعب الأفضل في العالم حاليا، مؤكدة أن «الدون» يستحق شارة القيادة انطلاقا من تاريخه في عالم الساحرة المستديرة.

آخر أعمال سمية الخشاب في الدراما التليفزيونية

يذكر أن مسلسل «موسي» كان آخر أعمال سمية الخشاب في الدراما التليفزيونية، حيث جسدت شخصية «حلاوتهم» في سباق دراما رمضان الماضي، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولي، عبير صبري، هبة مجدي، عارفة عبدالرسول، تارا عماد وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.