سمية الخشاب ترقص على أغنية «يا هناه» لعمرو دياب «فيديو»

تصدرت الفنانة سمية الخشاب، خلال الساعات القليلة الماضية، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، يتضمن وصلة رقص على أغنية الفنان عمرو دياب «يا هناه».

سمية الخشاب: الرقص دواء

وقالت سمية الخشاب في تصريح سابق لـ«الوطن»: «الرقص دواء، ونوع من أنواع الرياضة التي تحرك الدورة الدموية ومراكز الطاقة في الجسم وحرق الدهون، ويؤثر على التفكير بشكل إيجابي، ويطرد الطاقة السلبية من الجسم، ما العيب في الأمر؟، أنا أعرف أرقص كل أنواع الرقص؛ لأني عملت في أكثر من مسرحية خلال فترة البدايات، وبالفعل أجيد أكثر من رقصة».

سمية الخشاب وسولشاير

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب، أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعد نشرها بعض التدوينات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد انتهاء الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، والتي شهدت تقدم الريدز برباعية، قائلة: «لعب مخزي ومدرب مخزي لا يفقه شيئا وعار على اليونايتد الاحتفاظ بسولشاير كمدرب، وهم يرون أنه لا يقدم إلا كفتة»، وأضافت: «أنا كنت عارفة أنه بتاع كفتة، ده مش مدرب، ده آخره يدرب رقصة بحيرة البجع، خلاص علشان ميتحرقش دمي، هبص على كام نقطة إيجابية؛ الأولى الفرعون المصري محمد صلاح بيلعب في الليفر، فأنا مبسوطة له وفخورة به، التانية إنه بعد الماتش ده مش هشوف وش سولشاير بتاع بحيرة البجع».

ووصفت سمية الخشاب أداء مانشستر يونايتد بالعبث، في ردها على تساؤل أحد متابعيها، والذي طالبها بالكشف عن رأيها في المباراة، والتي أقيمت ضمن الدوري الإنجليزي.