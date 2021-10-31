الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية وضعف فرص سقوط الأمطار 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها قبل قليل، وجود حالة من التحسن النسبي في الأحوال الجوية، خاصة على محافظات الدلتا والقاهرة والوجه البحري، حيث ضعفت فرص سقوط الأمطار ليصبح الطقس غائما جزئيًا مع ارتفاع في درجات الحرارة، وذلك بعد أمطار اليوم الرعدية والغزيرة التي سقطت على بعض المحافظات.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على أنه يظل هناك تأثيرا للسحب على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبه سقوط الأمطار على مناطق متفرقة هناك.

أمطار اليوم على المحافظات

وشهدت عدد من المحافظات منذ الساعات الأولى اليوم، هطول أمطار غزيرة أو متوسطة وبعضها رعدية، حيث شهدت مناطق في الدلتا والقاهرة الكبرى سقوط أمطار، فيما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وسيناء غدا الإثنين، وذلك على فترات متقطعة 30% تقريباً.

طقس اليوم حتى نهاية الأسبوع

وبخصوص حالة الطقس، اليوم، ودرجات الحرارة المتوقعة، أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الطقس اليوم وحتى الجمعة سيكون مائلا للحرارة نهارا خاصة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا، ويكون حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفا في أول الليل ومائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 29 19

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 29 19

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 19

دمنهور 28 19

بلطيم 26 19

مطروح 27 18

السلوم 27 14

سيوة 29 14

بورسعيد 27 22

دمياط 26 22

الزقازيق 29 19

المنصورة 29 19

الإسماعيلية 29 19

السويس 29 20

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 30 22

نخل 29 15

نويبع 30 22

طابا 28 20

كاترين 25 13

الطور 33 18

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 33 22

مرسى علم 32 20

الفيوم 31 16

بني سويف 31 16

المنيا 31 17

أسيوط 32 18

سوهاج 34 17

قنا 35 18

الأقصر 36 18

أسوان 37 21

إدفو 37 20

أبو سمبل 36 24

الوادي الجديد 35 17

شلاتين 32 20

أبو رماد 32 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 20