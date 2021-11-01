8 عادات تعرضك للخطر عند التعامل مع الكهرباء.. احذرها

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض العادات التي يرتكبها المواطنون ومن شأنها أن تعرض حياتهم للخطر أثناء التعامل مع الكهرباء.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز هذه العادات التي يرتكبها المواطنون وتعرض حياتهم للخطر عند التعامل مع الكهرباء في المنزل أو الشوارع، وفقا لما ذكره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

عادات تعرضك للخطر عند التعرض للكهرباء

1- عدم مراقبة الشريط اللاصق الذي يضعه الكثير على أسلاك الكهرباء، يعرضك للخطر بشكل كبير وعدم الحرص عليه وتبديله من بين فترة وأخرى.

2- اتجاه العديد من الأشخاص واعتيادهم على عدم فصل الكهرباء عن أي جهاز بعد استخدامه من خلال نزع الفيشة من المنبع.

3- قيام الأشخاص بعدم تغطية المقابس الكهربائية التي تكون قريبة من الأطفال خاصة حتى لا تعرض حياتهم للخطر.

4- ينصح بعدم شراء ألعاب الأطفال الكهربائية التي تعمل من خلال توصيلها بمصدر الكهرباء، فهذا يعتبر من العادات التي تعرض حياتك للخطر والأفضل منها تلك التي تعمل بالبطاريات.

5- قيام العديد من الأشخاص بملامسة المصابيح الكهربائية حينما تكون مضاءة.

6- إهمال مكان تثبيت المصباح الكهربائي وعدم التأكد من أنه غير مختل.

7- من العادات التي تعرض حياتك للخطر هي قيام البعض بوضع تمديدات كهربائية تحت السجاد والفرش.

8- قيام البعض بعمل تمديدات كهربائية في الممرات والمداخل.

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عدم السماح للأطفال بالاقتراب من الأجهزة الكهربائية والتأكّد من أنّ الأسلاك الكهربائية بعيدة عن متناولهم.

- شرح خطورة الكهرباء والطرق الصحيحة للتعامل مع الأجهزة الكهربائية للأطفال عند بلوغهم السن التي تسمح لهم بفهم ذلك.

- إبقاء الأجهزة الكهربائية مفصولةً عن الكهرباء و إغلاق منافذ المقابس لمنع الأطفال من إدخال أيّ شيء فيها كما يُمكن إخفاء هذه المقابس خصوصًا قليلة الاستخدام منها بواسطة قطع الأثاث.