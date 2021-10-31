«صبحي» يهنئ بعثة مشروع الموهبة بعد حصولها على 16 ميدالية بالمصارعة

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة مصر للمصارعة الحرة والرومانية، والنسائية للناشئين والناشئات، أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي التابع لوزارة الشباب والرياضة، على الإنجازات التي حققتها البعثة المصرية حتى الآن في بطولة البحر الأبيض المتوسط باليونان، والمقامة خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

وأوضح صبحي، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن البعثة حصلت على 16 ميدالية متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهب و6 فضية و4 برونز، مؤكدًا أن ما حققته البعثة إنجازات جديدة تضاف إلى سجل الرياضة المصرية في المحافل الدولية.

حل كافة مشاكل اللاعبين

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أنه يتابع عن كثب إداء البعثة المشاركة، وعلى تواصل مستمر برئيس البعثة في اليونان، لحل أي مشكلات قد تواجه اللاعبين، أو أي فرد من أفراد البعثة خلال فترة المشاركة في البطولة.

مشروع البطل الأوليمبي

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى إن هذه الإنجازات، ثمرة الجهود الضخمة التي تبذلها الوزارة في مشروع الموهبة والبطل الأولمبي، مضيفًا أن الوزارة مستمرة في تقديم المزيد من الدعم بكل أنواعه لأبطال المشروع، لأنهم سيكونون النواة الرئيسية لتشكيل المنتخبات الوطنية في المستقبل القريب.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الاستعدادات والتجهيزات الأولمبياد باريس 2024 بدأت مبكرا وعلى قدم وساق، لافتا إلى أننا نعقد الآمال الكبيرة على الأبطال المشاركين، أعضاء مشروع الموهبة والبطل الأولمبي، الذين تراهن عليهم الوزارة، في استمرار حصد المزيد من الميداليات، خلال الأيام المتبقية من البطولة، فضلا عن أنهم سيكونون نواة البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024.

وتشارك بعثة مصر للمصارعة الحرة والرومانية والنسائية، ببعثة قوامها 22 فرداً بواقع 18 لاعباً و 3 مدربين ورئيس بعثة، حيث دخل اللاعبون معسكراً تدريبياً قبل بدء منافسات البطولة في المصارعة الحرة والروماني، وتم اختيار أفضل العناصر من اللاعبين من أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في رياضة المصارعة للمنافسة بقوة للحصول على أكبر عدد من الميداليات.