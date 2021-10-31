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محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت الأحد 31-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:24 ص | الأحد 31 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يتميز مولود برج الحوت بطيبة قلبه، كما أنه يحمل في داخله الكثير من الحنان لأصدقائه والأشخاص المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

الوضع الفلكي يجعلك مشوشا وعليك أن تزن كل قرار تتخذه، ولا تغامر.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

كن متسامحا مع من تحب أو مع شريك حياتك ولا تبالغ في انفعالاتك وطلبك للمثالية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس. 

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