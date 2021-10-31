حظك اليوم برج الجدي الأحد 31-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج الجدي شخصية جادة صارمة وتعد أبرز العيوب التي تجعل شخصيتهم تبتعد عن المرح وحس الفكاهة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في منزل الحظ يعدك بيوم حافل بالنشاطات والنقاشات أو تتفاوض مع أجانب.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يعدك بأوقات هانئة تقضيها مع الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.