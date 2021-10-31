حظك اليوم الأحد 31-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يبحث العديد بشكل يومي من محبي علم الأبراج عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج، ومطالعة الحظ اليومي للبرج الخاص بهم، وتنقسم الأبراج لـ4 مجموعات وهي «الأبراج النارية، الأبراج الترابية، الأبراج المائية، والأبراج الهوائية»، وتتحدد الصفات الخاصة بالشخصيات وفق كل برج على حدة، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 31-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة ونشاطا ويدفعك نحو الاهتمام بواجباتك.. اعتمد اليوم على ما لديك من قوة ملاحظة ترشدك.

حظك اليوم برج الحمل 31-10-2021 على الصعيد العاطفي

عطارد في مواجهة برجك.. حاول أن تتفادى الصدام مع الأصدقاء أو مع شركاء الحياة .

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 31-10-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل الطاقة والنشاط ويساعدك على القيام بواجبك على أكمل وجه، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 31-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب واليوم مثالي لإظهار مشاعرك وتوطيد علاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 31-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. لا تبدأ جديدا ولا تهمل اليوم واجباتك تجاه عملك وأفراد عائلتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 31-10-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تحكّم في إظهار انفعالاتك وقاوم ميلك للتمرد والعناد.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 31-10-2021 على الصعيد المهني

اليوم يمضي كل شيء على ما يرام إذا قمت بما عليك، وتنجح في إبراز مواهبك وتبدو مقنعا.

حظك اليوم برج السرطان 31-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات ويعدك ذلك بالتوافق العاطفي والعلاقات الهادئة مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 31-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يوجه تركيزك للأمور المالية والمهنية، فقط لا تتسرع وحاول أن تتصرف بحكمة تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج الأسد 31-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم للتسرع في أقوال أو إعطاء وعود.. حاول أن تكون متحفظا.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جنيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 31-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمدك ذلك بالقوة والثقة.. فانطلق اليوم كما يحلو لك.

حظك اليوم برج العذراء 31-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تعطي اهتماما كبيرا لمظهرك وتبرز شخصيتك وتؤثر ببساطة في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 31-10-2021 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تتجنب الزهو بنفسك وأن تعمل في سرية وكتمان، ونظم جهودك.

حظك اليوم برج الميزان 31-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للوحدة وقد تفتر مشاعرك، اصبر ليومين حتى تتحسن الأحوال، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 31-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات والأولوية لديك اليوم لتحقيق النجاح والربح وتسيطر جيدا على أدواتك.

حظك اليوم برج العقرب 31-10-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس والمريخ في برجك يعدانك بتوافق حقيقي مع المحيطين بك مما يشعرك بالسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 31-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ومهما كانت الضغوط بوسعك أن تتغلب عليها إذا عملت بدقة والتزام.

حظك اليوم برج القوس 31-10-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم لا تكن قاسيا في تعاملاتك وسيطر على عدوانيتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 31-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعدك بيوم حافل بالنشاطات والنقاشات أو تتفاوض مع أجانب.

حظك اليوم برج الجدي 31-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يعدك بأوقات هانئة تقضيها مع الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 31-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتركيز على كيفية استثمار مواهبك وأموالك وتنجح في تنمية أعمال أو أملاك.

حظك اليوم برج الدلو 31-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمدانك بالمشاعر واليقظة، فقط لا تخلط بين الثقة والغرور.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 31-10-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك مشوشا وعليك أن تزن كل قرار تتخذه، ولا تغامر.

حظك اليوم برج الحوت 31-10-2021 على الصعيد العاطفي

كن متسامحا مع من تحب أو مع شريك حياتك ولا تبالغ في انفعالاتك وطلبك للمثالية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.