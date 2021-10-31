حظك اليوم برج الدلو الأحد 31-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو يقدس العلاقات الأسرية، ويحب الخير ويحاول أن يشارك في الأعمال التطوعية بشكل مستمر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتركيز على كيفية استثمار مواهبك وأموالك وتنجح في تنمية أعمال أو أملاك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

فينوس وعطارد داعمان ويمدانك بالمشاعر واليقظة، فقط لا تخلط بين الثقة والغرور.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.