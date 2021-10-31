هل يسبب فيروس كورونا فقدان السمع؟.. طبيب يوضح

قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أستاذ جراحة أنف وأذن وحنجرة، إن هناك بعض الشائعات التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية حول تسبب فيروس كورونا بفقدان السمع أو إحداث خلل في مستويات قياس السمع عند الأشخاص المصابين أو المتعافين من فيروس كورونا.

الدراسات التي تجرى حول تأثير كورونا على السمع لم تصل لنتائج حاسمة حتى الآن

وأضاف عبد الغفار، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدراسات العلمية والتجارب التي تجرى على الحالات التي تعاني من ضعف السمع أو فقدان السمع بشكل كامل بسبب فيروس كورونا لم تصل إلى نتائج نهائية قاطعة يثبت فعليا تأثير الفيروس على الأذن.

وتابع عبد الغفار، أن بعض الحالات التي تعاني من مشكلة في السمع عند الإصابة بفيروس كورونا ربما تكون غير ناتجة عن مضاعفات الفيروس ولكن مرتبطة بالقلق والتوتر الذي يعيشه المصاب، موضحا أن أعراض فيروس كورونا والمتغيرات الناتجة عن الفيروس لا يتسبب أي أضرار على مستوى السمع.

الوضع الوبائي في مصر خلال الفترة الحالية مطمئن خلال الموجة الرابعة

وأكد عبد الغفار، أن الوضع الوبائي في مصر خلال الفترة الحالية مطمئن ولا يدعو للقلق، رغم المتغيرات التي طرأت على فيروس كورونا خلال الفترة الماضية التي زادت من وتيرة انتشار الفيروس في كل أنحاء العالم وليست في مصر فقط، موضحا أن معدل الإصابات في الموجة الرابعة مقارنة بالموجات الثالثة السابقة لفيروس كورونا غير مقلق.

أخذ اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية يقلل من الإصابة بكورونا

وعن مأمونية اللقاحات، أشار عبدالغفار إلى أن اللقاحات لا تعطي مناعة 100% ضد فيروس كوورنا ولكنها تقلل من معدل الإصابات بالفيروس والمضاعفات الناتجة عن المتغيرات التي طرأت عليه، مشددا على ضرورة أخذ اللقاحات والحصول على التطعيم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية.