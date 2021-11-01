التعليم: علاوة خاصة وحافز يصل لـ375 جنيها لمعلمي المديريات والإدارات

أصدرت المديريات التعليمية، خطابا للإدارات التعليمية، بمنح المعلمين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة والمخاطبين بالقانون 81 لسنة 2016، بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها العلاوة الدورية المستحقة في 1 يوليو 2021، وصرف الفروق المالية المستحقة اعتباراً من 1 يوليو 2021 وما يترتب على ذلك من أثار.

13% علاوة للمعلمين بالمديرين والإدارات التعليمية

كما أكدت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، علي منح المعلمين بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها علاوة خاصة قدرها 13% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2021، وطبقاً للقرار رقم 69 لسنة 2021.

375 جنيها علاوة لكبير المعلمين

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية منح المعلمين والعلاوة الدورية والخاصة بالمديرية والإدارات التابعة لها حافز مقطوع يضاف إلى الأجر المتغير كالآتي:

225 للمعلم

275 جنيها للمعلم أول

325 معلم أول

350 معلم خبير.

375 كبير معلمين.

7% علاوة من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون رقم 81

كما طالبت المديريات التعليمية، بمنح المخاطبين بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها العلاوة الدورية المستحقة في 1 يوليو بقيمة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021، بحد أدنى 75 جنيها تضاف إلى الأجر الوظيفي في 1 يوليو 2021.

وأكد الخطاب المرسل للإدارات التعليمية، بعدم منح العلاوة الدورية المقررة في 1 يوليو 2021 للذين تم تعينيهم خلال عام 2021 حتى اسيتفاء عام مالي كامل.

375 جنيها للدرجة العالية للمخاطبين بالقانون رقم 81

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية منح المخاطبين بالقانون رقم 81 لسنة 2016، حافزا مقطوعا يضاف على الأجر المكمل كالآتي:

175 جنيها من الدرجة السادسة حتى الدرجة الرابعة.

225 جنيها للدرجة الثالثة.

275 للدرجة الثانية.

325 للدرجة الأولى.

350 لدرجة كبير أو مدير عام.

375 جنيها للدرجة العالية.