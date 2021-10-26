المديريات التعليمية تبدأ استعدادتها لامتحانات الشهادة الإعدادية 2022

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، فتح باب الترشح لرئاسة لجان الإدارة والنظام والمراقبة والمطابع للشهادات المحلية الإعدادية العامة والمهنية والصم والمكفوفين للعام الدراسي 2021-2022 على أن يتوفر فيهم الشروط الواردة بالنشرة العامة للامتحانات المحلية.

وقالت المديريات التعليمية، إنه على الراغبين في العمل لإحدى لجان الإدارة والنظام والمراقبة التقديم بطلب ومرفق به صورة البطاقة وصحيفة أحوال حديثة وتسلم الطلبات شخصيا بإدارة شؤون الطلبة والامتحانات بديوان المديريات.

شروط الترشح لرئاسة لجان النظام والمراقبة

وحددت المديريات التعليمية الشروط التي يجب توافرها للترشح لرئاسة لجان الإدارة والنظام والمراقبة للشهادة الإعدادية وهي كالتالي:-

- أن يكون لدى المتقدم خبرة سابقة في أعمال لجان الإدارة أو النظام والمراقبة أو أعمال المطابع.

- ألا يكون لدى المتقدم أي مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- ألا يكون صدر ضده قرارا بالحرمان من أعمال الامتحانات.

- ألا يكون مُحالا للمحكمة التأديبية بسبب أعمال الامتحانات.

- أن تنطبق عليه الشروط الواردة بالنشرة العامة للامتحانات المحلية رقم (1).

- ألا يكون محالا للمعاش قبل 31 أغسطس 2022م .

- ألا يكون له أقارب من الطلبة المتقدمين للامتحان هذا العام حتى الدرجة الرابعة ما عدا لجان الإدارة حتى الدرجة الثانية.

- ألا يكون المتقدم مشتركا في رئاسة أي لجان عامة أو محلية أخرى وفقا لما ورد بالقرار 365 لسنة 1994م.

15 يناير بدء امتحانات النصف الدراسي الأول

وطبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، المعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 15 يناير 2022.

وأكدت الخريطة الزمنية، أنّ فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور، حيث تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير 2022 حتى الخميس 17 فبراير لمدة أسبوعين.