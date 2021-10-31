«التعليم»: معالجة كل المشكلات التقنية بمدارس الثانوية قبل الامتحانات

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جارٍ معالجة كل المشكلات التقنية التي واجهت طلاب الثانوية العامة 2021، بالمدارس الثانوية قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى وثانية ثانوي عام، وفتح واستخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت دون أي مشكلات أو معوقات فنية.

كفاءة السيستم في امتحانات الصفين الأول والثاني بروفة لطمأنة الأهالي قبل 3 ثانوي

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كفاءة السيستم في امتحانات الصفين الأول والثاني للثانوية العامة هذا العام ستكون بروفة لامتحانات الثانوية العامة 2022، ورسالة لطمأنة أولياء الأمور والطلاب قبل امتحانات 3 ثانوي، وأنه تم حل كل المشكلات التقنية الفنية التي واجهت الطلاب العام الماضي.

الامتحانات إلكترونية بدون إنترنت

وأكد المصدر، أن الامتحانات ستكون إلكترونية بدون إنترنت للصفوف الثلاثة للثانوية العامة ولن يتم طباعة أي امتحانات ورقية للطلاب بوكليت أو بابل شيت.

وقال المصدر إنه سيتم تدريب الطلاب بشكل تدريجي من خلال الحضور بالمدرسة، كما أن كل طالب حاليًا يفهم جيدًا في استخدام التكنولوجيا، ولا مشكلة حتى لو لم يتدرب على التابلت، لكن لن يتم عقد الامتحان ورقيًا لأي سبب.

11 يونيو امتحانات الثانوية العامة 2022

حددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021، مواعيد الامتحانات للثانوية العامة والدبلومات الفنية طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وترصدها «الوطن» في السطور التالية:

- يوم السبت 11 يونيو امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2021-2022.

- يوم السبت 21 مايو الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية 2021-2022.

- يوم السبت 11 يونيو الامتحانات العملية للدبلومات الفنية 2021- 2022.

-يوم السبت 7 مايو امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- تعقد الامتحانات الشفهية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.