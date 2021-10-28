التعليم: امتحانات الصف الأول الثانوي مركزية موحدة دون تدخل الإدارات

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، مصير وشكل امتحانات الصف الأول الثانوي العام الدراسي الحالي 2021-2022، في ظل الجدل الحاصل حول تأخر تسليم أجهزة التابلت للمدارس حتى الآن.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا نية لأن تكون المديريات التعليمية هي المسؤولة عن وضع امتحانات الصف الأول الثانوي، لأنها ستكون مركزية موحدة لكل الطلاب، ولن تتدخل المديريات ولا الإدارات ولا المدارس في وضعها.

المركز القومي للامتحانات هو المسؤول عن وضع أسئلة

ولفت المصدر، إلى أن امتحانات الصف الأول الثانوي المقرر عقدها يناير المقبل، ستكون نسخة من امتحانات الصف الثالث الثانوي، من حيث قياس الفهم ونواتح التعلم، والاختلاف في مستوى الصعوبة والسهولة، باعتبار أنه سيتم انتقاء الأسئلة من بنك الأسئلة.

وأضاف أن المركز القومي للامتحانات، هو المسؤول عن وضع أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي، على أن تظهر على أجهزة التابلت فور بدء الوقت الأصلي لكل امتحان.

لا نية لطباعة الامتحانات ورقيا

وتابع المصدر قائلاً: إن الامتحانات ستكون الكترونيا على التابلت، ولا نية تحت أي ظرف من الظروف، أن تطبع وزارة التربية والتعليم أوراق امتحانات خاصة بطلاب الصف الأول الثانوي،مؤكداً أن الامتحانات ستكون بشكل إلكتروني لجميع الطلاب دون استثناء.

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولي ثانوي

وطالبت المديريات التعليمية، الإدارات التعليمية بالتنبيه على المدارس الثانوية بتجهيز الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي وهي كالتالي:

- دفع مبلغ 100 جنيه بوصيلة تأمين علي التابلت في أقرب مكتب بريد مميكن.

- دفع رسوم 5 جنيه.

- إيصال بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

- عدد 1 صورة من شهادة الميلاد.

- عدد 1 صورة من بطاقة ولى الأمر.

- إيصال تأمين التابلت الأصلي.

- عدد ٢ صور من الإيصال.

- إقرار تسليم التابلت.

- «فايل» لجميع الأوراق السابقة، للاحتفاظ بالأوراق لحين إعلان موعد تسليم التابلت دون تأخير.