طرق التسجيل في بنك المعرفة المصري للطلاب والباحثين

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طرق التسجيل في بنك المعرفة، موضحة أن به الكثير من المعلومات المتاحة للطلاب مجانا في مختلف التخصصات، مشددة على الطلاب، بضرورة الاستفادة منه والاطلاع على الأسئلة التي يجري توفيرها من خلاله، على منصة «نجوى ليمتد» ومنصة البث المباشر، ومنصة «ذاكر» ومنصة حصص مصر التعليمية، وبوابة التعليم الإلكتروني.

طرق التسجيل في بنك المعرفة

وترصد «الوطن» في السطور التالية طرق التسجيل في بنك المعرفة المصري:

- الدخول على رابط بنك المعرفة المصري.

- اختيار الدخول باستخدام EKB أو الدخول باستخدام الحساب الموحد.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة الرقم السري.

- الضغط على زر «تسجيل الدخول».

وبحسب الموقع الإلكتروني لبنك المعرفة المصري، هو عبارة عن مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال العيد القومي للعلم عام 2014، ومن خلال تلك المبادرة، بدأت المجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية، العمل على بدء مشروعات قومية عديدة تعني بتطوير التعليم.

بنك المعرفة المصري يوفر كتب ثقافية لعامة الناس

يمنح بنك المعرفة المصري، كل المصريين من كل الأعمار، الفرصة للوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي، سواء كان ذلك أساسي أو تطبيقي أو في مجال التكنولوجيا أو العلوم الإنسانية أو الإدارية.

يحتوي بنك المعرفة المصري، على كتب ثقافية لعامة الناس، وتتضمن كتباً تستهدف الأطفال، يجري استخدامها من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخلوية الذكية، والتابلت في كل أنحاء الدولة.

يتضمن بنك المعرفة المصري 4 بوابات فرعية

- القراء، والأكاديمي، والتعليم، والأطفال

وتخدم الأطفال من أعمار 6 إلى 14 عاما: وتوفر أنشطة ومصادر تعليمية ترفيهية، ويجب إنشاء حساب عن طريق أحد الوالدين أو الوصي.

- للطلبة والمعلمين: وتوفر مصادرا تعليمية خاصة تتوافق مع المنهج الدراسي.

- سجل كمعلم أو كطالب.

- لأساتذة الجامعات والطلاب: وتوفر وصولاً لكل المصادر الأكاديمية بالإضافة إلى بوابات أخرى.

- يتطلب رقم بطاقة الهوية الجامعية أو المؤسسية.

- توفر وصولاً لكل المصادر العامة، وأحدث الأخبار في كل مجال من الاهتمامات العامة.

- يتطلب الرقم القومي فقط.