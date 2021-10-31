التعليم تعلن مواعيد استلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد استلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحًا أن الوزارة بدأت تسليم أجهزة التابلت يوم الخميس الماضي 28 أكتوبر الماضي، مؤكداً أن إجمالي عدد الأجهزة التي يتم تسليمها لجميع المحافظات تصل إلى 634909 جهاز تابلت، مشددًا على الطلاب بضرورة استيفاء كافة الأوراق المطلوبة للتسليم.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مواعيد استلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

-اليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر يتم تسليم الأجهزة لمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية بإجمالي 52.103 جهاز.

-الإثنين الموافق 1 نوفمبر 2021 تسليم التابلت لمحافظات الشرقية وبورسعيد بإجمالي 55.859.

-الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر تسليم أجهزة التابلت لمحافظات القليوبية وقنا بإجمالي 53.187.

-الأربعاء الموافق 3 نوفمبر تسليم أجهزة التابلت لمحافظات المنوفية وبني سويف بإجمالي 49.584.

-الخميس الموافق 4 نوفمبر تسليم أجهزة التابلت لمحافظات الفيوم والغربية بإجمالي 49.789 جهاز.

استلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

-السبت الموافق 6 نوفمبر تسليم أجهزة التابلت لمحافظات سوهاج والوادي الجديد وأسيوط بإجمالي 50.374 جهاز.

-الأحد الموافق 7 نوفمبر تسليم أجهزة التابلت لمحافظات مطروح والدقهلية بإجمالي 53.934 جهاز.

-الإثنين الموافق 8 نوفمبر تسليم أجهزة التابلت لمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحيرة بإجمالي 39.793 جهاز.

-الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر يتم تسليم أجهزة التابلت لمحافظات المنيا والأقصر وأسوان بإجمالي 39.210 جهاز.

-الأربعاء الموافق 10 نوفمبر تسليم أجهزة التابلت لمحافظات كفر الشيخ ودمياط والسويس بإجمالي 39.454 جهاز.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر في مديريات التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم تفعيل أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي قبل تسليمها لهم، وتحميل البرامج التعليمية عليها والنسخ الإلكترونية، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بتشغيل التابلت وسداد أقساط التأمين.