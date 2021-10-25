ارتفاع أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة خلال بدء التعاملات الأسبوعية

قفزت أسعار النفط العالمية خلال بداية تعاملات الأسبوع الحالي، التي بدأت من الساعات الأولى، اليوم الاثنين، 24 من أكتوبر الجاري، وذلك بعد توقف التداولات خلال أيام الراحة الأسبوعية.

الخام الأمريكي يرتفع بنسبة 1.73%

وارتفعت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا بأكثر من 1%، حيث ارتفع خام برنت بقيمة 1.02%، والخام الأمريكي بنسبة 1.73%، وارتفع سعر برميل خام برنت، خلال تعاملات اليوم، لأكثر من 86 دولارا، في ارتفاع غير مسبوق منذ عام 2018، وشهد النفط ارتفاعًا كبيرًا بعد اجتياح إعصار «إيدا» خليج المكسيك، وكذلك عقب عودة الحياة لطبيعتها بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

ارتفاعات تحققها أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 1.02% إلى 86.40 دولار للبرميل تسليم شهر ديسمبر، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما يعادل 1.73% إلى 58.21 دولار للبرميل لتسليم شهر نوفمبر.

وقالت منظمة الأقطار للدول العربية المصدرة للنفط «أوابك»: «أسعار النفط الخام تلقت دعماً من المخاوف بشأن عجز الإمدادات عن تلبية الطلب المرتفع على الوقود مع تعافي الاقتصادات من تداعيات جائحة فيروس كورونا».

وتابعت: «فعلى جانب الإمدادات انخفضت المخزونات النفطية، ويتوقع أن تحافظ دول أوبك+ على آلية زيادة الإنتاج البالغة 400 ألف ب/ي شهريا، أما على جانب الطلب، فيتوقع أن يؤدي نقص إمدادات الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا إلى التحول لاستخدام وقود الديزل وزيت الوقود لتوليد الطاقة، مما قد يضيف نحو 1 مليون بي إلى الطلب العالمي، وفقا لبنك Goldman Sachs الذي رفع من توقعاته بشأن أسعار خام برنت إلى أكثر من 90 دولار/برميل».

سعر النفط العالمي سيظل في ارتفاع الفترة المقبلة

وقال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إن أسعار النفط من المتوقع أن تظل في ارتفاع حتى نهاية العام الحالي، خاصة مع استمرار شح الإمدادات العالمية في ظل الطلب القوي على الوقود في أمريكا وأماكن أخرى من العالم مع انتعاش الاقتصادات من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا، والمخاوف حيال النقص في الفحم والغاز بالصين والهند وأوروبا».