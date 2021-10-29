5 خطوات تبدأ الجامعات تطبيقها غدا لمواجهة كورونا

تبدأ عدد من الجامعات الحكومية والخاصة غدا السبت، تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة في ظل خطط الدولة المصرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، حيث أكد عدد من رؤساء الجامعات أن التطبيق للإجراءات الجديدة يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن المحافظة على صحة وسلامة المجتمع الجامعي من أي مشكلات في هذا الشأن.

خطوات الجامعات لمواجهة كورونا في الأسبوع الرابع للدراسة

وكشفت الجامعات أن الإجراءات التي سيتم تطبيقها في أول أيام الأسبوع الرابع لانتظام الدراسة بالجامعات المختلفة تتمثل في الآتي:

- منع دخول أي شخص غير حاصل على تطعيم لقاح كورونا

- تقديم شهادة «PCR»، كل أسبوع أو ما يثبت موانع عدم الحصول على لقاح كورونا.

-التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة من أول الدخول لبوابات الجامعة وحتى الخروج منها.

- تخصيص نقاط وفرق طبية لمنح التطعيمات لفيروس كورونا على مادخل البوابات الرئيسية لمنحها للطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا.

- تخصيص فرق طبية للكشف على الطلاب قبل الدخول للجامعة للتأكد من سلامتهم الصحية.