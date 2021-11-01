حظك اليوم برج الأسد الاثنين 1-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الأسد شخصية قوية وواضحة، ويعرف ماذا يريد وماذا يقدّم، ويعتمد أسلوب الدبلوماسية في تصرفاته، ويتمتع بحس عال من المسؤولية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر ونبتون متنافران بمنزلي المال، وعليك أن تدرس جيدا قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك استعدادا للتعامل بمرونة مع الأحباب والأصدقاء، وقد يعدك ذلك بأوقات حلوة.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.