أحمد داوود يكشف سر حبه لـ«الكايت سيرف»: علمتني المسئولية وتحسن النفسية

يحرص النجم أحمد داوود على ممارسة رياضة «الكايت سيرف» البحرية في الجونة من وقت لآخر، حيث يستمتع بأداء هذه الرياضة وفقاً للصور التي ينشرها عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال داوود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذه الرياضة تحتاج للتعلم والفهم تفادياً لأي خطورة، مضيفاً: «بطبعي مش بعمل أي حاجة فيها درجة عالية من المخاطرة، وممارستي لـ (الكايت سيرف) يكون بعقل ووفقاً لأجواء مناخية جيدة».

وبسؤاله عن تعرضه لمواقف خطرة أثناء ممارسته لهذه الرياضة المائية، رد قائلاً: «بالتأكيد، فمن الممكن أن تسقط (الكايت) أثناء وجودي في الماء، وحينها لا بد من ممارس هذه اللعبة التحلي بالهدوء والاطمئنان، لأنه لو شعر بالخوف أو العصبية فربما يحدث ما لا يحمد عقباه».

وتابع: «هذه الرياضة تجعل الجسم مشدوداً، كما تساعد على تحسين النفسية، فضلاً عن أنها علمتني المسؤولية، لأنها رياضة تدفعك لعدم التهور تحت أي ظرف».

أحمد داوود يستعد لبطولة فيلم «هيصة»

وفي سياق مختلف، يواصل أحمد داوود تحضيرات مكثفة لفيلمه الجديد «هيصة» تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه تحمس لفكرة الفيلم التي تدور عن فريق كرة قدم في منطقة شعبية، وهناك جزء من الأحداث «ميوزيكال» وهو ما حمسه لخوض التجربة.

فيلم «هيصة» من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، وجارٍ اختيار باقي أبطاله استعداداً لبدء التصوير.

أحمد داوود ينتظر عرض فيلم «يوم 13»

يُذكر أن أحمد داوود ينتظر عرض فيلمه الجديد «يوم 13» الذي انتهى من تصويره، والذي تدور أحداثه في أجواء من الرعب والتشويق، ويشاركه البطولة كل من دينا الشربيني، شريف منير، نسرين أمين، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، محمود حافظ، فيدرا وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج وائل عبدالله.