انتعاشة سينمائية.. أحمد داود يتعاقد علي بطولة «هيصة» وينتظر «يوم 13»

تعاقد النجم أحمد داود، علي بطولة فيلم جديد بعنوان «هيصة» لتقديمه خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، حيث أوضح مصدر أن الفيلم لايزال في طور التحضير، إذ لم يتم تسكين باقي أدواره بعد باستثناء دور البطولة الذي يلعبه داود، مضيفا أن الفيلم من المقرر انطلاق تصويره منتصف أغسطس المقبل.

وأوضح المصدر فى تصريح لـ«الوطن»، أن داود يجسد شخصية مختلفة عن سابق أدواره في السينما، ولكنه يتكتم علي تفاصيلها كي تكون مفاجأة للجمهور عند عرض الفيلم.

مشاريع أحمد داوود السينمائية

وكان أحمد داود قد ثبت أقدامه في السينما خلال الأعوام الأخيرة، وذلك بعد تألقه في بطولة فيلم 122 الذي قدم فيه دور البطولة مع الثنائي طارق لطفى وأمينة خليل، فضلا عن جزأي فيلم «ولاد رزق» الذي نال دوره فيهما استحسان الجمهور والنقاد وقت عرضهما.

وشارك في بطولة جزأي «ولاد رزق» أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوى، خالد الصاوى، ندي موسي، نسرين أمين، باسم سمرة، سيد رجب وكوكبة من النجوم، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، إذ تم تقديم الجزء الأول في عام 2015، بينما قدم الجزء الثاني في عام 2019.

أحمد داوود ينتظر عرض فيلمه الجديد «يوم 13»

وفي السياق، ينتظر داود عرض فيلمه الجديد «يوم 13» خلال الفترة المقبلة، ويشاركه البطولة كل من دينا الشربينى، شريف منير، أروي جودة، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبدالمغنى، مجدى كامل، نهال عنبر وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج وائل عبدالله.