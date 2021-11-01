حظك اليوم برج القوس الاثنين 1-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يعرف بنشاط عقله وجسده، إذ يُحب تعلم المواضيع الجديدة حتى أن كانت بعيدة عن اهتماماته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

اليوم يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك، وعليك أن تبقى ساكنا وأن تتعامل بحذر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.